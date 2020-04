Hier O24 auf Telegram folgen

Aktuell überfluten Angebote teils ungefragt unsere Emailkonten. Angeblich befänden sich die Immobilienpreise auf einem Rekordhoch heißt es dann. Das klingt dick aufgetragen, ist aber nicht ganz falsch. In der nächsten Zeit wird es jedenfalls nie wieder so viel für eine Immobilie geben wie aktuell noch möglich ist. Die Preise fallen. Laut einer IWF-Studie könnten fallende Bauzinsen den Preisabschwung noch einmal eindämmen, aber wer das glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen. Oder gibt es noch Leute, die trotz Corona-Wirtschaftskrise in die Schuldenfalle tappen?