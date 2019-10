Beeeeerliin, was geeehtt aaabb? Dieses Video wird wohl für viele Leute sehr unangenehm werden und ich nehme an, sie werden sich sehr, sehr darüber aufregen. Hier wird jetzt der Finger in Wunden gelegt, über Dinge gesprochen, die in der Form zu selten angesprochen werden und wenn sie angesprochen werden, dann nicht in der geballten, komprimierten Form wie jetzt von mir. Es geht um einen bestimmten Persönlichkeitstyp, den jeder kennt: Ich nenne ihn „Bereicherer“.

In diesem Video arbeite ich fernab von irgendwelchen Zahlen, Statistiken oder Umfragen das heraus, was „Bereicherer“ in ihrem Kern wirklich sind – und das wird vielen „Bereicherern“ gar nicht schmecken. Der Rapper Kollegah ist dabei nur der Aufhänger, da ich sowieso mal wieder über ihn sprechen wollte und weil er als Mischung aus „Bereicherer“ und „Nicht-Bereicherer“ viel Beispielmaterial liefert.