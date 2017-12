Diakonie schickt Spende für Tafel an AfD-Abgeordneten zurück

In Sonnenberg verrichten besonders gute Menschen ihren Dienst am Nächsten und wie es sich für richtige Christen gehört, widerstanden sie der Versuchung und gehorchten dem Wort ihrer Herren. Der Leibhaftige war ihnen in Menschengestalt erschienen und wollte ihnen für 100 Silberlinge die Seelen abkaufen.

Mit diesem Exorzismus konnten die Gläubigen den Belzebub austreiben:

„Vielen Dank für Ihren Besuch in der „Sonnenberger Tafel” am Freitag, dem 08.12.2017 und Ihrem Interesse an unserer Einrichtung. Sie hatten uns freundlicherweise eine Spende in Höhe von 100 Euro zukommen lassen. Diese Spende senden wir Ihnen nun wieder dankend zurück. Das Menschenbild von Diakonie und Kirche ist mit dem der AfD nicht vereinbar und wir möchten uns klar davon abgrenzen…“

