DGB unterstützt gewaltbereite Antifa und die Einheitspresse jammert über „Rechte in Betriebsratswahlen“

Welch ein Zufall, dass kurz nach den Protesten der Polizeigewerkschaft über die Zusammenarbeit des DGB mit der „Antifa United Frankfurt“, nun die Einheitspresse vor dem „langen Arm der AfD“ warnt. Mit dem Slogan „Bildet Banden! Werdet Teil einer neuen linksradikalen Gruppe in Frankfurt“ durfte die Gruppierung im Gewerkschaftshaus um neue Mitglieder werben. Und gleich kommt die Retourkutsche aus der Badischen Zeitung, die aber über den Pressedienst News Aktuell breit in alle Medien gestreut wird, damit auch jeder vor der Gefahr gewarnt ist.

Hier einige kommentierte Auszüge:

Noch erscheint das Engagement rechtsnationaler Gruppen in Betrieben als Randthema ohne akute Brisanz.

Aus verschiedenen Messermorden und Terroranschlägen hat man offenbar gelernt und nimmt es jetzt mit der überregionalen Relevanz schon im Vorfeld etwas genauer. Das ist lobenswert, äußerst!

Dennoch sollte man es ernst nehmen, denn politische Stimmungen ändern sich in dieser unübersichtlichen Zeit schnell. Wehret den Anfängen! Die Frage, für was Arbeitnehmer in einem Unternehmen rechtsnationale Interessenvertreter brauchen sollen, ist schnell beantwortet: für nichts. (…)

Recht so. Da würden glatt ein paar Islambeauftragte, die es jetzt noch nicht, aber sicher bald gibt, doch glatt den Anspruch auf ihre Freistellung verlieren. Das geht natürlich gar nicht.

Offensichtlich geht es darum, dass die AfD versucht, über solche Gruppen politischen Einfluss auf Arbeitnehmer zu gewinnen. Vor dem Hintergrund, dass bei der Bundestagswahl 20 Prozent von ihnen diese Partei gewählt haben, überrascht das wenig.

Genau, Arbeitnehmer sind von sich aus doof und politisch uninteressiert. Die zwanzig Prozent mit Gehirn muss man schnellstens auf die Straße mobben, dazu hat Ver.di ja schon mal eine Broschüre veröffentlicht.

Gefährlich ist, dass Menschen vor allem der unteren Mittelschicht, die sich in ihren Sorgen um ihre Existenz nicht ernst genommen fühlen, für Losungen der AfD latent empfänglich sind oder sein könnten.

Übrigens, der Chefredakteur der Badischen Zeitung versteht keinen Spaß, wenn es um die AfD geht …