In dieser Ausgabe diskutieren Beatrix von Storch und der YouTuber Jens Böckenfeld (GROSSE FREIHEIT TV) unter anderem über die bedrohte Freiheit in Deutschland. Im weiteren Verlauf geht es in unserer Ausgabe um die Grünen und die Anhänger der Klimasekten, die das hohe Gut der Freiheit auf dem Altar des Klimawahns opfern und so die Bevölkerung in einen neuen Sozialismus hineintreiben.

