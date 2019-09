Nur 10 Prozent der Deutschen glauben “mit absoluter Gewissheit” an einen Gott, berichtet Statista unter Berufung auf das renommierte Pew Research Center. Für die Studie wurden 56.000 Menschen befragt. In Bosnien und Herzegowina liegt der Anteil dagegen bei 66 Prozent. Auffällig sei, so Statista, dass die Gottgläubigkeit insbesondere in wirtschaftlich starken Ländern, etwa mit einem hohen BIP pro Kopf, gering ist.

