Deutsch als Landessprache – Union macht sich lächerlich

Die @ AfDimBundestag möchte Deutsch als Landessprache im Grundgesetz verankern. Sie können sich vorstellen, wie die Kartellparteien darauf reagieren?, twitterte der Bundestagsabgeordnete Frank Pasemann.

Es braucht nicht viel Fantasie, um sich die Antworten der Altparteien vorzustellen. Ein Genosse versteigt sich gar zu der Aussage, Goethe hätte den Antrag der AfD abgelehnt.

Auch die Union wettert gegen den Antrag der AfD. 2016 waren die Delegierten des Parteitags in Essen jedoch selbst für eine entsprechende Änderung des Grundgesetzes, wie man in den Stuttgarter Nachrichten heute noch lesen kann.

'Deutsch als Landessprache' ins Grundgesetz. Was ist daran falsch? Nur weils die #AfD eingebracht hat? Solche Formulierungen gibts doch in Verfassungen auf der ganzen Welt. #bundestag

Im Land der Flaggenverächterin Merkel handelt es sich nur um eine rhetorische Frage.

In Österreich ist deutsch die Sprache der Republik. Per Verfassung. In Deutschland wird die gleiche Forderung der AfD zum Politikum. pic.twitter.com/X7cTiJE7VC

