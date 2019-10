Folgt uns auf Telegram und Gab

Banken die Gesetze schreiben. Politiker die kriminellen Machenschaften der Banken nicht unterbinden. Behörden die jahrelang den größten Steuerbetrug der Geschichte trotz Wissen, nicht stoppen. Klingt nach einer Bananenrepublik? Ist aber alles in Deutschland passiert. Dr. Gerhard Schick ist der Kenner über diese Materie. In unserem neuen Buch „Der größte Crash aller Zeiten“ hat er hierzu exklusiv ein spannendes und unglaubliches Kapitel verfasst.

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete hat immer wieder mutig gegen die Finanzlobby und die Inkompetenz in der Politk gekämpft. Nun ist er aus dem Politikbetrieb ausgestiegen um die Bürgerbewegung Finanzwende zu gründen.

In diesem exklusiven Interview plaudert er aus dem Nähkästchen, erzählt spannendes aus der Welt der Politik und sieht den Euro und die EU in Gefahr. Auch einen großen Crash hält er für unvermeidbar. Das und noch viel mehr hier im Video!