Auf den Titelseiten der deutschen Qualitätspresse sucht man vergebens nach den Protesten der Landwirte in den Niederlanden. De Telegraaf berichtet per Livestream. Mit Traktoren wurden die Autobahnen blockiert, die Polizei befindet sich im Dauereinsatz. In der Innenstadt wurde der gesamte öffentliche Nahverkehr lahmgelegt.

Die Bauern durchbrachen mehrere Blockaden, die nicht nur von Polizei, sondern auch Militäreinheiten errichtet worden waren.

De politie meldde eerder dat boeren door de barricade op de A12 bij Nootdorp braken, maar op deze videobeelden is te zien dat legervoertuigen netjes aan de kant worden geparkeerd. Meer in ons artikel: https://t.co/Uovm8X3UhV #boerenprotest pic.twitter.com/xFnjQoun82 — Omroep West (@omroepwest) October 16, 2019

AD.nl berichtet von Pyrotechnik und blockierten Straßenbahnen.