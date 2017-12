Das RAF-Phantom: Strafgefangener soll Kontakt zu den Gesuchten haben

Halle – Ein in Sachsen-Anhalt einsitzender Strafgefangener soll noch vor kurzem Kontakt zu zwei untergetauchten früheren RAF-Terroristen gehabt haben. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Die Staatsanwaltschaft Verden hat den 46-Jährigen aus dem Gefängnis Volkstedt abholen und befragen lassen. Dabei wurde der Mann nach eigenen Angaben zu einem Anwesen in Brandenburg gefahren. Die Ermittler suchen Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette. Die Fahnder sind überzeugt, dass die drei früheren Terroristen ihr Leben in der Illegalität mit Überfällen finanzieren.

