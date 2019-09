Am Samstag gegen 23.30 Uhr geriet eine Matratze in der Burgbergstraße in Brand. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein städtisches Haus, in dem derzeit zum Teil Asylbewerber untergebracht sind. Anwohner bemerkten den Brand und verständigten die Feuerwehr. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand. Durch die Hitze und Rauchentwicklung entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Zu keinem Zeitpunkt wurden Personen gefährdet. Vorsorglich wurden teilweise Bewohner auf andere städtische Unterkünfte verteilt. Die weiteren Ermittlungen wurden noch in der Nacht von der Kriminalpolizei übernommen. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar, es gibt jedoch erste Hinweise auf eine fahrlässige Brandstiftung. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.