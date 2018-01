Cottbus: Syrer bedrohen erneut Passanten am Blechen-Carré und geraten an Zivilfahnder

Cottbus: Am Dienstagabend haben zwei Syrer (17 und 20) einen 25-jährigen Mann und zwei Frauen, die ihn begleiteten beim Einkaufen bedroht, berichtet LR-online. Der 20-jährige Syrer sei laut Polizei bereits mehrfach in Erscheinung getreten und habe den Mann bedroht und mit einem Griff an den Hosenbund vorgetäuscht, ein Messer zu ziehen. Da sich der Bedrohte dann zurück zog, ließen die Täter von ihm ab und bedrängten ein neues Opfer. Dabei handelte es sich allerdings um einen Zivilfahnder, der die beiden Männer kurzerhand stellte. Nun werden Videoaufnahmen für weitere Ermittlungen ausgewertet.

Einen aktuellen Polizeibericht dazu findet man nicht, lediglich die Festnahme eines mit einem Einhandmessers bewaffneten Cottbusers, die in der LR-online Meldung erwähnt wird, wurde bekannt gegeben.