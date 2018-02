Cottbus: Antifa droht Abschiebebehörden „Feuer und Flamme“ – Syrer posieren mit Christenhasser-Flaggen

Cottbus: Es ist kaum zu fassen, was in diesem Land möglich ist. Letzte Woche demonstrierte die selbst ernannte und hektisch zusammen gecastete „Antifa“ in Kandel zusammen mit dem Bürgermeister gegen das Frauenbündnis, heute ist in Cottbus eine etwas größere Ansammlung aus „Antifa“, „Flüchtlingen“ und „Gutmenschen“ unterwegs, um Bürger einzuschüchtern, die genug von marodierenden Asylbewerbern und Messerstechern haben.

Einige Syrer demonstrieren offen ihren Christenhass.

Auf der #LebenOhneHass Demonstration in #Cottbus zeigen Syrer die Flagge der FSA, deren Faruq-Brigarden ethnische Säuberungen gegen Christen in Homs durchgeführt haben. 🤯 #Christenverfolgunghttps://t.co/Yrske5XOsT pic.twitter.com/oeFK30FdY4 — Dora zwitschert (@DoraGezwitscher) February 3, 2018

Um 14:00 Uhr startet die Demo von Zukunft Heimat e.V.