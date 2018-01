Cottbus war der Anfang – in #Kandel gehen jetzt die Frauen auf die Straße

Am kommenden Sonntag ruft das „Frauenbündnis Kandel“ zu einer Demonstration auf:

Es ist genug! Frauen, Mütter, Männer, Familien, das „Frauenbündnis Kandel“ ruft zu einer Demonstration heute in einer Woche auf.

Am Sonntag, den 28.01.2018, 15 Uhr – Demonstration „Sicherheit für uns und unsere Kinder“ mit Kundgebung in Kandel – Start vor dem dm-Markt mit Zug durch die Stadt und Kundgebung auf dem Marktplatz. – In der Hauptsache werden Frauen sprechen.

Keine eigenen Fahnen, Schilder oder Banner! Schilder und Banner werden ausschließlich durch die Veranstalterinnen gestellt! Es werden mehrere Frauen und Mütter sprechen. Die Gewalt und Unsicherheit muss ein Ende haben!