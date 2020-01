CoronaVirus: Muss jetzt ganz Bayern abgeriegelt werden?

Drei Fälle in Bayern sind bisher bekannt. Auch in Berlin soll eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegen. Interessant ist der Umgang der Behörden. Während in China in Windeseile ein Krankenhaus aus dem Boden gestampft und eine ganze Stadt unter Quarantäne gestellt wird, will das Außenministerium deutsche Staatsbürger aus der betroffenen chinesischen Metropole Wuhan evakuieren. Wie passt dieser laxe Umgang zu den dramatischen Bildern aus China? Sind die Chinesen einfach nur paranoid, dass sie mal eben 60 Millionen Menschen absondern oder ist die Besorgnis berechtigt?

EIL+++ #Drei weitere Menschen haben sich in #Bayern mit dem #Coronavirus infiziert. Das teilte das #Gesundheitsministerium mit. Auch diese #Patienten sind Mitarbeiter der Firma #Webasto, bei der auch der erste Betroffene beschäftigt ist.https://t.co/2INdjhIfiW — BR24 (@BR24) January 28, 2020