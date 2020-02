CoronaVirus: Italien will nach Todesfällen mehrere Städte abriegeln

Italien: Jetzt wird es ernst. Von den bisher 76 bekannt gewordenen Patienten, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, sollen zwei gestorben sein. Die Regierung will im Norden mehrere Städte abriegeln, um die Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Hier ist eine Auflistung der Orte und die Zahl der Infektionen zu sehen.

In Deutschland haben die Gesundheitsbehörden angeblich alles im Griff. Es soll bei insgesamt 16 Infektionen geblieben sein. Das kann sich schnell ändern, wenn sich das Virus in europäischen Ländern weiter ausbreitet. Ein weiterer Todesfall wurde aus Frankreich gemeldet.

#Italy Premier Conte: Approximately 20 municipalities with a population of hundred thousands put on lockdown in bid to contain coronavirus.

