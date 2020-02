CoronaVirus erreicht Österreich: Kickl fordert Quarantäne für illegale Einwanderer

In Tirol sind zwei Patienten positiv auf das CoronaVirus getestet worden. Auch in Linz gibt es einen Verdachtsfall, berichtet die Kronen-Zeitung. Der ehemalige FPÖ-Innenminister Herbert Kickl fordert unverzügliche Grenzkontrollen. Der Grenzverkehr sei auf ein Minimum zu beschränken. Es müsse alles getan werde, damit das Virus sich in Österreich nicht weiter ausbreite. Die Bundesregierung solle sich von ihrer Beschwichtigungspolitik verabschieden.

Kickl forderte außerdem, illegale Einwanderer bzw. Asylwerber ab sofort in Quarantäne zu nehmen. „Bei illegalen Einwanderern bzw. Asylwerbern, die in Österreich oder im Grenzgebiet aufgegriffen werden, wissen wir ja meist wenig bis gar nicht, woher sie gekommen sind und mit wem sie Kontakt hatten. Eine Quarantäne ist daher unumgänglich.“

Ab sofort ist die #Coronavirus Hotline der @agesnews 24/7 unter 0800 555 621 für Informationen zu Übertragung, Symptomen und Vorbeugung erreichbar. #Covid19 — Sozialministerium (@bmsgpk) February 25, 2020

Übersichtskarte der nächstgelegenen Krankenhäuser, die für #Coronavirus Verdachtsfälle und Erkrankungen ausgerüstet sind. https://t.co/Pcjlnv04Si pic.twitter.com/8ABiEFjkZs — Rudi Anschober (@rudi_anschober) February 25, 2020