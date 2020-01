CoronaVirus: Doomsday oder Panikmache?

Seit Mitte Januar überstrahlt ein neues Thema alle anderen Nachrichten und täglich überschlagen sich die Meldungen bezüglich des Ausbruchs des sogenannten Corona-Virus. Eilmeldungen, Sondersendungen, das Interesse ist natürlich wie immer bei einer vielleicht drohenden Pandemie groß und dementsprechend mächtig werden auch die Trommeln der Nachrichtenhäuser geschlagen. Doch was wissen wir wirklich? Ist es das immer wieder gleiche Ritual von Panik und Geschäftemacherei mit Impfstoffen, welches alle zwei Jahre stattfindet?

Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass so eine große Hysterie verbreitet wird und danach die ganze Sache wieder relativ harmlos im Sande verläuft. Also wirklich relativ gesehen, denn für die tausenden Erkrankten ist es alles andere als spaßig, vor allem wenn man bedenkt wie viele Menschen bei diesen ganzen Epidemien in den letzten Jahren gestorben sind. Wichtig in solchen Fällen ist es erst einmal tief durchzuatmen und darauf zu schauen, was wir eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt genau wissen.