CoronaVirus bedroht über die Hälfte der Menschheit

Hongkongs führender Epidemiologe, Professor Gabriel Leung, warnt eindringlich vor einer weiteren Ausbreitung des neuen Coronavirus 2019-nCoV. Er befürchtet, dass sich bis zu 60 Prozent der Weltbevölkerung mit dem gefährlichen Erreger infizieren könnten, wenn es nicht gelinge, das Virus unter Kontrolle zu bringen. (Quelle: Krone)

BNO-News hat eine Karte veröffentlicht, die die Ausbreitung des Virus veranschaulicht.

Gerüchte, nach denen die Beerdigungsinstitute in Wuhang und anderen betroffenen Städten vor dem Zusammenbruch stehen, wurden inzwischen offiziell bestätigt.

Was kommt da auf uns zu?

Die Zahl der Toten in China wird mit über 1000 angegeben. Wahrscheinlicher aber sind deutlich mehr Opfer. Aus Bayern wurden zwei neue Infektionen gemeldet, somit stieg die Zahl der Erkrankten in Deutschland auf 16. (2) Neuesten Berichten nach ist auch die Inkubationszeit unterschätzt worden. In einigen Fällen soll sie bis zu 24 Tage betragen haben. Alles nur heiße Luft oder ist die Lage in China wirklich so entglitten, dass bald die ganze Welt betroffen ist und Millionen Tote zu befürchten sind?