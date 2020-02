CoronaVirus: 50.000 Neuinfektionen pro Tag – entsetzliche Videos kursieren im Netz

Undercover-Journalisten in China haben entsetzliche Zustände in Bestattungsunternehmen der Provinz Hubei dokumentiert. Dort sollen die Krematorien überfüllt sein und die Leichen nicht mehr schnell genug verbrannt werden können. (1) Professor Neil Ferguson vom Imperial College of London, erklärte in einem Interview dass in China bereits 50.000 Neuinfektionen pro Tag zu verzeichnen sind.

Wenn die Befürchtungen zutreffen, dass sich die Sterblichkeitsrate von 15 Prozent verdreifacht, dann bedeutet dies etwa 7500 Tote pro Tag. Der Arzt, der als allererstes warnte, ist am Coronavirus gestorben.

Im Netz kursieren jede Menge Videos, deren Authentizität jedoch nicht zweifelsfrei festzustellen ist.

Internal Videos From Crematories in Wuhan

All corpses were packed in body bags and lined up, waiting for incineration. Yet the workers were singing Jackie Chan's song at the Spring Festival Gala, “My country doesn’t seem sick at all” #WuhanCoronavirus #WuhanCrematories pic.twitter.com/K5UVmJBnLo

