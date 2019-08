China ist die neue Weltmacht! Noch nie hat ein Land einen rasanteren wirtschaftlichen Aufstieg hingelegt als China. Innerhalb von 30 Jahren ist man zur Nummer 2 aufgestiegen. China will aber noch mehr – das Land mit seiner kommunistischen Regierung will die USA vom Thron stoßen und Nummer 1 werden. Wie stehen hierzu die Chancen? Was passiert mit dem US-Dollar und welchen Einfluss hat das auf uns in Deutschland? Hier unsere Analyse im Video.

Quelle: Friedrich & Weik