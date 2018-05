Celle: Polizei erhöht Präsenz wegen verfeindeter Familien

Familie Heinz Becker gegen diese Drombuschs? Der Polizeibericht lässt uns leider im Dunkeln:

Heute gegen 14:00 Uhr kam es am Vorwerker Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Mitgliedern verfeindeter Familien aus Celle. Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen eintraf, war die Schlägerei zwar beendet, jedoch erschienen weitere Familienmitglieder der beiden Parteien. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, erhielten die anwesenden Personen einen Platzverweis mit der Androhung der Ingewahrsamnahme sowie eine Gefährderansprache. Obwohl sich die Situation beruhigte, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Lage wieder zuspitzt und es zu weiteren Straftaten durch die Familienmitglieder kommt. Aus diesem Grund wurden zusätzliche Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei angefordert, die in der kommenden Nacht in Celle für Sicherheit sorgen. Es wird nachberichtet.