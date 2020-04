Hier O24 auf Telegram folgen

Am Dienstag ist in der Bahnhofstraße ein 15-jähriger Teenager niedergestochen worden, berichtet die Cellesche Zeitung. Das schwer verletzte Opfer verstarb wenig später in einem Krankenhaus. Ein 29-jähriger Mann wurde festgenommen, zu den Ermittlungen und den Hintergründen der Tat will sich die Staatsanwaltschaft im Laufe des heutigen Mittwochs äußern.