Calais: Schüsse unter Migranten – Tschetschenen-Clan mischt Brandenburg auf

Wie überraschend: Laut Spiegel beklagt Frankreichs Innenminister ein „nie gekanntes Ausmaß“ der Gewalt.

Aber auch in Deutschland gärt es weiter. Politiker aus der Merkel-Partei wollen gewalttätige Tschetschenen abschieben, die Brandenburg in Atem halten. Die Märkische Allgemeine schreibt: „Nach Schlägereien mit Asylbewerbern aus Tschetschenien in den vergangenen Tagen in Neuruppin und Wittstock suchen Polizei, Staatsanwaltschaft und Kreisverwaltung gemeinsam nach Lösungen. Während es ihnen in erster Linie um Erziehung geht, kommt für die CDU nur eins in Frage: Abschiebung.“ Laut der „MAZ“ ist die Polizei machtlos, die Landkreise versuchen, die Aufnahme von tschetschenischen Asylbewerbern zu verhindern.

In immer mehr Gemeinden regt sich Widerstand gegen die Asylpolitik. Örtliche Politiker plädieren für Zuzugsverbote, immer mehr Menschen gehen auf die Straße. Dennoch will die Bundesregierung weiter an ihrer Politik festhalten.

Hier noch ein Amateurvideo aus Calais.

Wie genau kommt es bei "MassenSCHLÄGEREIEN" eigentlich zu Schussverletzungen mit fünf Angeschossenen?

Wie weit muss ein Staat innerlich verrottet sein, um derartige Zustände in seinem Innern zuzulassen?

