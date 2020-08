Die sich selbst als Eliteeinheit verstehende KSK kommt nicht zur Ruhe. Derzeit sorgt der Brief eines Kommandofeldwebels für Furore. Er spricht von Niedergeschlagenheit, fehlender Einsatzbereitschaft und wachsendem Misstrauen wegen möglicher V-Leute in der Einheit.

Auf der aktuellen Bundespressekonferenz wurde der Sprecher des Verteidigungsministeriums gefragt, ob Kramp-Karrenbauer den Brief zur Kenntnis genommen habe und ob sie daraus Konsequenzen ziehen werde. Zudem gab es Fragen zu möglichen neuen Rechtsextremismusvorfällen sowie ob das KSK jemals zu seiner Kernaufgabe und eigentlichen Existenzberechtigung, der Befreiung von deutschen Staatsbürgern aus Geiselhaft, eingesetzt worden sei.

In einem ausführlichen 14-seitigen Schreiben hat sich ein – nach eigenen Angaben – Kommandofeldwebel des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr gegen den Vorwurf gewehrt, die Eliteeinheit sei von Rechtsextremisten durchsetzt. Zudem spricht er von einer „medialen Kriminalisierung des KSK“. Unter anderem heißt es in dem Brief: „Wir sind die Anständigen! Wir sind nicht der Feind im Innern!“ Das Anschreiben ist auf den 25. Juli datiert und an die Führungsebene des Verteidigungsministeriums adressiert. Ende letzter Woche wurde das Schreiben der Öffentlichkeit bekannt, zuvor hatte das Ministerium dieses an die Obleute der Bundestagsfraktionen im Verteidigungsausschuss weitergeleitet.