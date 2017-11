BritainFirst: Jayda Fransen wegen „Hassrede“ verhaftet

Die stellvertretende Vorsitzende von Britain First wurde wegen „Hassrede“ in Belfast angeklagt.

Jayda Fransen, 31, soll auf der Kundgebung „Nordirland gegen den Terrorismus“ im August vor dem Rathaus in Belfast „drohende, missbräuchliche oder beleidigende Worte oder Verhaltensweisen“ benutzt haben. Bei der Rede ging es um eine Bande von Kinderschändern mit Migrationshintergrund. Das hört man im Vereinigten Königreich nicht so gerne.

