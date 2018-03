Das Urteil ist gesprochen. Die Anführer von Britain First, Jayda Fransen und Paul Golding müssen für mehrere Monate hinter Gitter. Vorgeworfen wird ihnen „Hassrede.“ Schon mehrfach standen die beiden wegen ähnlicher Anschuldigungen vor Gericht.

Anyone found guilty of FGM yet? No? How odd. https://t.co/7uAkyabSHk

— David Vance (@DVATW) March 7, 2018