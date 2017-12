Breitscheidplatz: Weidel fordert Ausweisung von radikalen Imamen

Schon im Vorfeld der „Feierlichkeiten“ am Breitscheidplatz zum mutmaßlichen Gedenken an die Opfer war bekannt geworden, dass Senat und Bundesregierung diese gemeinsam mit Islamisten begehen würden. Das Bündnis „Berlin gegen Islamismus“ hatte zum Protest aufgerufen. Abgeordneten der AfD wurde die Teilnahme an dem offiziellen Akt verweigert, hinterlegte Kränze und Blumengedecke entsorgt.

Warum berichten viele Mainstreammedien, angeführt von der BILD, erst jetzt über die Koranlesung eines radikalen Imams bei der Veranstaltung, der der Muslimbruderschaft zugeordnet wird?

Als Konsequenz dieser Opferverhöhnung fordert Alice Weidel die Ausweisung solcher radikalen Islamisten.

Weiteres Beispiel unserer verblödeten „Elite“:

Stattdessen radikale Imame des Landes verweisen, ausbürgern & mit Wiedereinreiseverbot belegen.

DAS wäre die richtige Antwort eines wehrhaften Staates ohne vertrottelte Staatsdiener.

Frohe #Weihnachten!#AfD — Dr. Alice Weidel (@Alice_Weidel) December 22, 2017