In Bihac gingen am Samstag die Bürger nicht gegen die Corona-Auflagen auf die Barrikaden, sondern gegen die ungebremste Massenmigration. Viele tragen sogar einen Mundschutz.

Permanic Sefika, einer der Einheimischen, sagte: „Ich bin heute nicht hier, weil ich Migranten hasse, sie sind Menschen wie wir. Aber sie sollten in Migrationszentren gehen, weil sie uns in der Stadt stören und wir unter solchen Bedingungen nicht leben können.“ Berichten zufolge leben derzeit rund 7.000 Migranten in der Stadt und in der näheren Umgebung. Die Einheimischen von Bihac fordern ihren Umzug in andere Teile des Landes.