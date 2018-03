Ausgezeichnete Bombenstimmung in Thüringen

Diese Tage gehören vielleicht nicht zu den schönsten im Leben von Bodo Ramelow, die hat er ja bereits hinter sich. Es werden aber auch nicht seine letzten Tage als Politiker sein, die Verstrickung von Politik und der sogenannten Antifa sind längst der Regelfall.

Zwei „Männer“ stehen unter Verdacht, Sprengstoff-Straftaten vorbereitet zu haben. Einer der beiden gilt als Mitglied des linksgerichteten Bündnisses „Zivilcourage und Menschenrechte.“ Laut Thüringer Zeitung hat er bei der Verleihung des Demokratiepreises 2016 für das Bündnis eine Anerkennung von der ehemaligen Bildungsministerin Birgit Klaubers (Linke) entgegen genommen und soll Proteste gegen Neonazi-Veranstaltungen in der Region organisiert haben. Zunächst hieß es aus dem LKA, man könne keinen politischen Hintergrund erkennen, später äußerte man das genaue Gegenteil. Außerdem soll eine Abgeordnete der Linken einen der beiden Bombenbauer persönlich kennen.

Am Dienstag wird über die Affäre im Landtag debattiert. Wer aber auf einen Rücktritt irgendeines Ministers oder gar von Bodo Ramelow wartet, dürfte seiner kindlichen Hoffnung beraubt werden. Die Zeiten, in denen Politiker Verantwortung für ihr Handeln übernahmen sind lange vorbei. So trat beispielsweise der damalige Wirtschaftsminister Jürgen W. Möllemann (FDP) wegen der „Briefbogenaffäre“ zurück – geradezu eine Lappalie. Nach seinem Comeback und weiteren gegen ihn erhobenen Vorwürfen soll er laut offizieller Geschichtsschreibung dann den Fallschirm gewählt haben. Im besten Deutschland das wir je hatten kommt so etwas selbstverständlich nicht mehr vor.

"Stellen Sie sich den Medienorkan vor, den es gegeben hätte, wenn bei den sogenannten Reichsbürgern oder bei einer rechten Gruppe in gr. Mengen Chemikalien und geringere Mengen bereits in eigener Laborarbeit angefertigter Sprengstoff gefunden worden wäre!"https://t.co/swWaLc3W7V — Einzelfallinfos (@Einzelfallinfos) March 18, 2018

Der Linke #Ramelow verhindert offenbar Ermittlungen des Staatsschutzes gegen Antifa-nahe Bombenzelle. Das diese wohl noch von der linken Regierung finanziert wurden, ist ein weiterer Skandal. Ministerpräsident Ramelow sollte sofort zurücktreten. #AfD pic.twitter.com/Ysfi3Weqgj — Uwe Kamann, MdB (@uwe_kamann) March 18, 2018