Bildrechte: kremlin.ru

Bolivien: Er galt bei den Linken weltweit als die große Hoffnung, Evo Morales, erster indigener Präsident eines südamerikanischen Staates. Letztes Jahr wurde er vom Militär abgesetzt und aus dem Land gejagt. Morales hatte mehrfach die Verfassung gebrochen, wurde der Wahlfälschung und Korruption verdächtigt. Er floh Hals über Kopf erst nach Mexiko, inzwischen hält er sich in Argentinien auf.

Nun ist noch eine weitere Anklage hinzu gekommen – wegen Verführung Minderjähriger. Laut einem Untersuchungsbericht soll Morales während seiner Amtszeit eine „Beziehung“ mit der damals 14-jährigen Noemí MC begonnen haben. Das Mädchen soll von ihm schwanger geworden und mit 16 Jahren ein Kind zur Welt gebracht haben. Die heute 19-Jährige soll den 60-jährigen Morales mehrmals in seinem Exil besucht haben. Morales soll seine „Geliebte“ regelrecht mit Anrufen aus dem Exil bombardiert haben, das Mädchen, so der Bericht, habe diese Anrufe jedoch nicht entgegen genommen. Auch wenn die Beziehung „einvernehmlich“ sei, so die Zeitung Okdiario, hat Morales gegen die Gesetze des Landes verstoßen und wird daher der Vergewaltigung bezichtigt.

Wie der Fernsehsender Unitel berichtet, soll es bis zu zehn weitere minderjährige Opfer geben. Morales weist die Vorwürfe zurück.