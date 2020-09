Bodo Schiffmann hat heute ein Video auf Youtube veröffentlicht, das sogleich zensiert wurde. In der Beschreibung hieß es:

Ein weiteres Kind ist gestorben. 13 Jahre ohne Vorerkrankungen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erstickt weil es eine Maske getragen hat. Steht auf und tut was. Jetzt fragen wieder ein paar Menschen nach Quellen: Ich bin die Quelle und ich werden meine Informanten nicht in die Schusslinie bringen

Hier ist das Video gesichert. Ob die Angaben stimmen, können wir nicht überprüfen. Schiffmann wird als Arzt sicher nicht leichtfertig solche Behauptungen veröffentlichen.