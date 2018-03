Bochum: 16-jähriger Syrer festgenommen

Bochum: Nach einer Auseinandersetzung in der „Schmechtingwiese“ wurde am Freitag ein tatverdächtiger 16jähriger Syrer wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Er wurde in eine Jugendstrafanstalt überwiesen.

An der Auseinandersetzung waren ca. 20 Personen beteiligt, ein 15-jähriger erlitt dabei eine Stichverletzung in den Rücken, wofür der Tatverdächtige verantwortlich sein soll.

Symbolbild / Foto: albund / 123RF Lizenzfreie Bilder