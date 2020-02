Blockflöte #Lieberknecht und die Rückkehr der SED-Ritter

Es ist weder ein Hammer, noch eine Überraschung. Die Volksverräterpartei CDU will nun in Thüringen gemeinsame Sache mit den Linken machen. Auf Bundesebene ist dies mit der Stasikanzlerin seit Jahren der Normalfall, nur Volltrottel haben noch Hoffnung auf eine “Kehrtwende” der Union und setzen auf ihr trojanisches Pferd namens “Werte-Union.”

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Blockflöte und langjährige Ramelow-Vertraute Lieberknecht will die endgültige Wiedervereinigung mit der SED jetzt auch offiziell vollziehen. Dieses Land ist nur noch eine Schande. Die einzige Frage lautet nur danach, was schlimmer ist. Die korrupte Politelite oder die Wähler, die sie an der Macht hält?

Wer es nicht präsent hat: Die Paffin Lieberknecht war schon zu DDR-Zeiten “Mitglied” der Ost-CDU. Genauso wie der SED-Begünstigte Pfaffe Gauck, diente die Blockflöte der Diktatur als Feigenblatt. Gespielte “Opposition”, die jetzt ihr wahres, verlogenes Gesicht zeigt.