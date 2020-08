Foto: O24

Wer ist dieser Nawalny, dass sich die Kriegstreiberpresse und „Bundeskanzlerin“ Merkel so ins Zeug für ihn legen? Warum sollte Putin so dumm sein, ihn erst vergiften und dann ausfliegen zu lassen?

Warum sollte man den Ärzten der Berliner Charité Glauben schenken? Und wieso bekamen weder Edward Snowden noch Wikileaks-Gründer Julian Assange Asyl in Deutschland? Was ist faul an der Geschichte vom „Oppositionellen“, der auf politischem Wege keine Gefahr für Putin darstellt?

Zu früheren Zeiten blieben solche Anschuldigungen selten folgenlos, sondern dienten als willkommener Anlass zur Kriegserklärung. Auch in diesen Tagen geht es um Machtpolitik und die Interessen fremder Mächte, die von Merkel und BILDerberg bedient werden. Ein weiterer Hochverrat der „Kanzlerin“, der keine Folgen hat, solange sich Putin nicht aus der Reserve locken lässt.