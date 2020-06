Wieder einmal toben die Linksradikalen im Netz wegen ein paar Festnahmen von „Demonstranten“. Dabei schritt die Polizei so gut wie gar nicht ein. Bei den Hygienedemos wurde wegen der immer noch verhängten Abstandsregelung brutal durchgegriffen. Den linken Mob, der Deutsche ganz allgemein unter Generalverdacht stellt und Unterwerfungsgesten fordert, ließ man gewähren. Die Bilder sprechen für sich. Berlin ist ein Irrenhaus und gehört nicht mehr zu Deutschland. Baut beim nächsten Mal die Mauer um die ganze Stadt und lasst keinen mehr raus.

Atemschutzmasken, Abstandsregeln, Corona-Maßnahmen allgemein: Wo ? Bitte öffnet Schulen, Universitäten & Bibliotheken wieder normal, lasst die Menschen in Sport-Stadien bzw. -Hallen. Dieser Unsinn ist mit gesundem Menschenverstand nicht mehr zu ertragen. #blacklivesmatterberlin pic.twitter.com/QpZAu5NfQs

Brutale Festnahme am #Alexanderplatz! Passt auf euch auf, bleibt zusammen, die Bullen ziehen grundlos Leute raus.

No justice, no peace, fight the police!#blacklivesmatterberlin pic.twitter.com/qLb4et0ujr

— Migrantifa Berlin (@BEMigrantifa) June 6, 2020