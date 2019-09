BitHarp Group Limited (www.bitharp.com), ein bekannter Hersteller von Kryptowährungstechnik, hat zwei neue hochleistungsfähige Mining Rigs mit Flüssigkeitskühlung auf den Markt gebracht. Beide verfügen über modernste Funktionen und bieten eine bessere Bedienerfreundlichkeit. Die beiden Mining Rigs, der Lyre Miner und der Harp Miner, zeigen klare Vorzüge, wie eine hohe Hash-Rate und große Profite.



Hash-Rate des Lyre Miner: Bitcoin 335 TH/sLitecoin 55 GH/sEthereum 14 GH/sDash 9 TH/s

Der Lyre Miner ist ein mächtiger Mining Rig in kompakter Bauweise, der auch mit wenig Platz auskommt. Der Rig verfügt über anwenderfreundliche Funktionen, wie eine Touchscreen-Schnittstelle für einen unkomplizierten Betrieb und eine leichte Überwachung. Der Stromverbrauch liegt bei 600 W.



Hash-Rate des Harp Miner: Bitcoin 2000 TH/sLitecoin 300 GH/sEthereum 75 GH/sDash 50 TH/s

Der Harp Miner ist ein Rig mit direkter Flüssigkeitskühlung (Direct Liquid Cooling, DLC), der für maximale Sicherheit und Fehlertoleranz ausgelegt ist. Mit dem Harp Miner gibt es keine Risiken mehr im Zusammenhang mit Flüssigkeitskühlung, wodurch ein sicherer, geschützter und das Budget schonender Mining-Ansatz geschaffen wurde. Der Harp Miner hat einen Stromverbrauch von gerade einmal 2400 W.

Lyre Miner und Harp Miner sind so entworfen und eingestellt, dass sie vom Durchschnittsinvestor genutzt werden können und beide Produkte amortisieren sich in nur einem Monat. “Für den Kryptowährungsmarkt stellen die Produkte von BitHarp eine erneute Revolution dar, weil jeder Investor schon nach einem Monat in die Gewinnzone kommen kann”, sagte Daniel Cox, Engineering Director bei BitHarp.

Durch die Verbindung von leicht zu bedienenden Nutzerschnittstellen und mächtigen Funktionen hat BitHarp ideale Mining Rigs geschaffen, die für jeden geeignet sind, der selbst Kryptowährungen schürfen möchte. Laut BitHarp reicht es, die Rigs einfach anzuschließen. Der Lyre Miner und der Harp Miner können über www.bitharp.com bestellt werden und stehen innerhalb kürzester Zeit bereit.