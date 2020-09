Mit diesen Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach dem Messerstecher, der in der Nacht zum Sonntag mehrere Menschen teils schwer verletzt und einen 23-jährigen Mann getötet hat. Zwei der insgesamt acht Opfer schweben noch in Lebensgefahr. Die Tat ereignete sich in einem Viertel mit zahlreichen Homobars, in dem auch die jährliche Gay-Pride-Parade stattfindet. Der von Augenzeugen als dunkelhäutig beschriebene Täter soll unvermittelt auf seine Opfer eingestochen haben. Nach dem Angriff auf eine junge Frau, die er mehrfach in den Hals gestochen hat, soll er ganz ruhig weitergegangen sein und sich neue Opfer gesucht haben.

Einen terroristischen Hintergrund schließt die Polizei nicht aus, am ehesten könnte es sich um ein Hassverbrechen gegen Homosexuelle handeln. Die Polizei warnt ausdrücklich, sich dem Mann keinesfalls zu nähern und sofort den Notruf zu wählen, wenn er irgendwo gesichtet wird.