Bingen: Schüsse aus Hochzeitskorso – Autobahn blockiert

Bingen am Rhein: Wieder war es eine islamische Hochzeitsgesellschaft, die für Unruhe gesorgt hat, was in der Region kein Einzelfall ist. Doch die Behörden berichten nicht so gerne – und wenn, dann politisch korrekt bereinigt – darüber:

Am 01.02.20 meldeten Zeugen gegen 16:04 h, dass auf der A 61 in Richtung Koblenz kurz vor dem AD Nahetal Schüsse in die Luft aus einem Fahrzeug heraus abgegeben wurden. Kurz darauf wurde gemeldet, dass der PKW Teil eines Hochzeitskorso wäre, der auf die A 60 in Richtung Mainz abgebogen wäre.

In der Folge blockierten die Fahrzeuge des Korso in langsamer Fahrt alle Fahrstreifen und hinderten nachfolgende Fahrzeuge am Überholen. Die Fahrzeuge des Korso konnten auf dem Parkplatz “Heidenfahrt-Süd” angehalten und kontrolliert werden. Eine Schreckschusswaffe und ein Teleskopschlagstock wurden beschlagnahmt. Weiterhin wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Die Polizei sucht noch weitere Zeugen, die Angaben zur Schussabgabe oder zur Nötigung im Straßenverkehr durch die Korsoteilnehmer machen können. Hinweise nimmt die die Polizeiautobahnstation Heidesheim unter der Telefonnummer 06132-9500 oder jede andere Polizeidienststelle an.