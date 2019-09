Am Samstag fand im Palais Bingen das “Palazzo Summer Festival” statt. Laut Veranstalter besuchten zirka 1500 Personen die Veranstaltung. Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 3.00 Uhr, kollabierte ein 35 – jähriger Besucher. Der aus Hessen stammende Mann ist noch in den Veranstaltungsräumen durch Rettungskräfte reanimiert worden, verstarb aber kurze Zeit später im Krankenhaus Bingen. Zwischenzeitlich konnte die Polizei im Rahmen ihrer Ermittlungen feststellen, dass mindestens noch zwei weitere Besucher der Veranstaltung kollabierten. Auch diese klagten zunächst über Übelkeit und werden zwischenzeitlich stationär in Krankenhäusern behandelt.

Derzeit prüft die Kriminalpolizei, ob die aufgetretenen Symptome und der Tod des 35-jährigen in Zusammenhang mit dem Konsum von Drogen stehen. Insbesondere sind dabei Ecstasy-Tabletten in den Fokus der Ermittlungen geraten. Die Polizei konnte noch in der Nacht die abgebildeten Tabletten in Zusammenhang mit der Veranstaltung sicherstellen und warnt eindringlich vor deren Konsum. Die Kriminalinspektion Bad Kreuznach hat die Ermittlungen aufgenommen.