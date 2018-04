Bielefeld: Unbekannter Kopftreter gesucht

Bielefeld/ Mitte: Ein Unbekannter attackierte am Donnerstag einen Jugendlichen, berichtet die Polizei. Couragierte Passanten hätten eingegriffen und konnten so das Opfer vor Schlimmeren bewahren, heißt es weiter.

Der 16-jährige Bielefelder fuhr gegen 20:30 Uhr mit der Straßenbahn in Richtung Innenstadt. Dann soll ihn ein Mann angesprochen und „überzeugt“ haben, mit ihm an der Haltestelle Rathaus auszusteigen.

Nach Überqueren des Niederwalls schlug dann der Unbekannte plötzlich auf den 16-Jährigen ein und fügte ihm Tritte gegen Oberkörper und Kopf zu.

Ein 59-jähriger Mann und eine 48-jährige Frau sahen die Attacke von weitem und eilten dem Jugendlichen zu Hilfe. Die Frau trennte den Täter von seinem Opfer und alarmierte die Polizei. Der Schläger flüchtete daraufhin in Richtung der Haltestelle Rathaus und stieg in eine Straßenbahn. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere der Verletzungen wurde nichts mitgeteilt.

Bei dem Täter soll es sich um einen circa 18 bis 22 Jahre alten, etwa 180 cm großen „Südländer“ mit kurzen, braunen, gelockten Haaren, bekleidet mit einer weißen Jacke und einer Jeanshose, gehandelt haben.

Die Polizei lobt das couragierte Verhalten der Zeugen. Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.