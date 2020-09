Seit Jahren betreibt Dipl.Ing. W. K. E. die Webseite Hartgeld.com. Am Sonntag teilte er den Lesern mit, dass ihm eine Zwangseinweisung in die Psychiatrie drohe und er entsprechende Vorkehrungen treffen würde:

Zitat:

Heute musste ich arbeiten, um einige wichtige Botschaften zu verbreiten. Spätestens kommendes Wochenende seid ihr Systemlinge dran. Entweder weil der jetzt bewaffnete Islam angreift, oder weil ein neues 9/11 gekommen ist. Beides wird den Crash auslösen. Der Hass auf euch wird unvorstellbar gross werden. Es wird heissen: „hängt sie höher“.

Redaktionsdienst gibt es erst wieder, wenn das gekommen ist. Nachdem heute die nächste ernstzunehmende Warnung vor meiner Einweisung in die geschlossene Psychiatrie gekommen ist, muss ich das ernst nehmen und Vorsichtsmassnahmen ergreifen. Diese werden meine Zeit beanspruchen. Seid sicher: die besten Anwälte, die es dafür gibt, werden mir helfen und einen riesigen Medienwirbel erzeugen. Sobald das Systemende gekommen ist, wird es wohl Kreuzigungen für die Verantwortlichen geben.WE.

Zitatende

Screenshot: Hartgeld.com „Verlautbarungen“ vom 6. September 2020

Wie gestern der Standard berichtete, haben die Vorkehrungen keinen Erfolg gehabt. Der Goldexperte wurde am Dienstag festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Ein psychiatrischer Sachverständiger habe ihn als nicht zurechnungsfähig und damit als nicht schuldfähig eingestuft. Der 68-Jährige habe ein krankhaftes Wahngebilde entwickelt, das ihn gefährlich mache.

Bevor es dazu kam, hatte E. noch die ersten Medienberichte kommentiert und geschrieben: „Was die Medienhuren da aufführen, ist unglaublich. Ich habe keine Morddrohung gegen diese Ministerin ausgesprochen. Das ist nur eine Prognose von dem, was in Kürze passieren wird.“

Presse und Behörden bleiben bei ihrer Darstellung:

Nach Gewaltdrohungen gegen die Bundesregierung und Justizministerin Zadić, war für die Staatsanwaltschaft Wien schließlich Gefahr im Verzug gegeben, so der Standard weiter. In den nächsten Tagen soll sich entscheiden, ob der Festgenommene in eine Psychiatrie überstellt wird.