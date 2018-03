Bertelsmann und Stern wollen den Blauen Boten zum Schweigen bringen

Wenn jemand von den sogenannten Leitmedien bezichtigt wird, FakeNews und Propaganda zu verbreiten, bedienen sich die Betroffenen nicht selten ihrer Rechtsabteilung und bemühen die Gerichte. So auch im Fall des Blauen Boten, der vor über einem Jahr Zweifel an der Authenzität des Account von Twitter-Mädchen Bana hatte und darüber berichtete. Im ersten Verfahren gegen den Blauen Boten hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass der Betreiber Jens Bernert Stern-Autor Drewello nicht „Nachrichtenfälscher“ und „Fake-News-Produzent“ nennen darf, da diese Äußerungen dem Redakteur vom Stern einen Vorsatz unterstellen würden, was Bernert aber nicht beweisen könne. Damit war und ist der Fall aber längst nicht erledigt, denn der Blaue Bote denkt gar nicht daran, sich so einfach zum Schweigen bringen zu lassen:

Am 3. März legte er noch mal mit weiteren Informationen zu den anstehenden Verhandlungsterminen nach:

Die damals siebenjährige und heute achtjährige Bana Alabed wurde und wird im Rahmen einer umfassenden Pressekampagne eingesetzt, um für die Unterstützung der bestialischen, von Al Qaida geführten Kämpfer, welche in unseren Medien „humanitäre Aktivisten“, „Ärzte“ und „Rebellen“ genannt werden, zu werben (Banas Eltern sind Kämpfer der Al-Qaida-Koalition) und um Hass gegen Syrer und Russen zu generieren, auf dass weiterer Mord und Totschlag für den Westen im Nahen Osten stattfinde. Der Bertelsmann-Konzern und sein Journalist Marc Drewello (Magazin Stern, Gruner-und-Jahr-Verlag) behaupten bis zum heutigen Tage, bei der Bana-Alabed-Story handele sich um die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit und haben mich wegen meiner Kritik ihrer Bana-Alabed-Propaganda vor Gericht gezerrt.

Wer den Blauen Boten in seinem Kampf vor Gericht unterstützen möchte, findet hier sein Spendenkonto.