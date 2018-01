Berliner Polizeiakademie: Polizeianwärter nach Bedrohung mit Waffe ausgeschlossen

Berlin: Nach den zurückgewiesenen Vorwürfen der Unterwanderung durch kriminelle Araberclans, wurde nun ein 19-jähriger Polizeianwärter ausgeschlossen, wie die Polizei mitteilte.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der 18-jährige Berliner Polizeischüler einen 19-Jährigen vor einer Schule in Falkensee mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Ebenfalls anwesend soll eine 14-Jährige gewesen sein, die auf den Polizeianwärter eingeredet hatte, so dass der 18-Jährige den Gegenstand wieder eingesteckt und sich entfernt haben soll. Es kann ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Gegenstand um eine Dienstwaffe gehandelt hat. Um welchen waffenähnlichen Gegenstand es sich handelte und woher dieser stammt, wird versucht in der gerade andauernden Vernehmung zu erhellen. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an und werden von der Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Havelland geführt. Dem 18-Jährigen wurde heute von der Ausbildungsleitung der Polizeiakademie mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wirkung vom Ausbildungsbetrieb ausgeschlossen ist.

Über weitere Hintergründe wurde nichts berichtet.