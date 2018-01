Berlin: Nach feigem Überfall auf 87-Jährige – Zwei Männer mit Bildern gesucht

Berlin: Nach weiteren intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 4 werden nun Bilder eines Tatverdächtigen und eines möglichen Zeugen veröffentlicht. Der gesuchte Mann mit dem Fahrrad steht im dringenden Verdacht, der 87-Jährigen am 10. Januar 2018 in der Wilskistraße in Zehlendorf die Handtasche geraubt und die Dame dabei erheblich verletzt zu haben.

Der Mann und sein Fahrrad werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger:

170 bis 175 cm groß

30 bis 40 Jahre alt

schlanke, sportliche Figur

dunkelbraune, kurze Haare mit ausgeprägten Geheimratsecken

Fahrrad:

silberfarbenes Herrenrad

gradliniger Lenker mit schwarzen „Hörnern“

silberfarbene Schutzbleche, kein Gepäckträger

brauner Sattel

Gesucht wird in diesem Zusammenhang auch noch ein weiterer Mann mit einer sehr auffälligen Mütze, der nach den bisherigen Ermittlungen als wichtiger Zeuge in Frage kommen könnte. Er wird wie folgt beschrieben:

170 bis 175 cm groß

50 bis 60 Jahre alt

bekleidet mit einer blau-schwarzen „Bommelmütze“ mit weißem Rautenmuster sowie einer schwarzen Kapuzenjacke

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Männer?

Wer kann Angaben zur Identität der Männer und/oder ihren Aufenthaltsorten machen?

Wer hat zum Tatzeitpunkt Beobachtungen gemacht, kann sachdienliche Hinweise geben und hat sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet?

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-473130 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.