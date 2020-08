Der ehemalige TAZ-Autor und Islamkonvertit Martin Lejeune bewegt sich seit Beginn der Coronakrise im Umfeld der Hygienedemos. Als die AKP in Deutschland für Erdogan mobilisierte, trat er u.a. in Köln als Redner auf. Inzwischen ist er dort in Ungnade verfallen. Aktuell mobilisiert er Glaubensbrüder (s. Video oben) zur Teilnahme an der Großdemo in Berlin am 29. August.

Ehemaliger TAZ-Autor Martin LeJeune / Foto: O24