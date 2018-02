Berlin: Grüner Politiker weiß nicht, wer Maria Ladenburger oder Mia Valentin waren

Bei dem Abgeordneten Benedikt Lux handelt es sich um den Zwischenrufer, der während einer Rede des grünen Innensenators Behrendt zur Überwachung von AfD-Abgeordneten mit „Einsperren wäre besser“ provozierte. Das will er so gar nicht gesagt haben oder verstanden wissen. Auf die Frage der AfD-Fraktion zu den Morden von Asylbewerbern an deutschen jungen Frauen, wie Maria Ladenburger oder Mia Valentin, sagte Lux heute, er kenne diese Namen nicht.

Wir wollten wissen, ob der Grüne Politiker @bene_lux die Namen der jungen Frauen kennt, die von Asylbewerbern ermordet wurden und haben im Plenum nachgefragt.

Seine Antwort ist bezeichnend.

