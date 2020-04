In einem Interview mit dem rbb räumte der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte ein, dass er sich absichtlich mit dem Coronavirus infiziert habe. Seine Freundin habe er nicht alleine in Quarantäne lassen wollen, als sie mit der Infektion aus der Schweiz zurückgekommen war, so Stephan van Dassel (Grüne). Mittlerweile ginge es ihm wieder besser, der Verlauf sei aber heftiger gewesen, als er zunächst gedacht habe.

