Im Regierungsviertel haben sie ihr Lager aufgeschlagen, nun schwärmen sie in die ganze Stadt aus: Die „Aktivistengruppe“ Extinction Rebellion will den Verkehr in Berlin eine Woche lang stören.

Unfassbar, was sich in diesem Land abspielt und für die Öko-Terroristen offenbar keine Folgen hat.

Scheinbar waren die Ersteller des Banners schon vor der Klimaveränderung im Deutschunterricht ständig Kreide holen 🤔

Man nimmt…

Ihr nehmt uns…#ExtinctionRebellion pic.twitter.com/NT2wW23E55 — 𝓙𝓸𝓮𝓻𝓰 𝓕𝓸𝓮𝓻𝓼𝓽𝓮𝓻 (@foersterjoerg) October 7, 2019