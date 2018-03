Beendet Italien den Euro?

Die Fünf-Sterne-Bewegung ist wie erwartet zur stärksten politischen Kraft in Italien geworden. Auf der anderen Seite wartet das Rechtsbündnis um Silvio Berlusconi mit 37 Prozent auf. Für Lega-Chef Salvini stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Eine davon wäre das Amt des Ministerpräsidenten einer Minderheitsregierung, die von dem Movimento und Berlusconi toleriert werden würde, was recht unwahrscheinlich klingt. Eine andere wäre die Große Koalition mit den Fünf Sternen, mit der Lega als Juniorpartner. Der Euro wäre Geschichte, das Konstrukt der EU würde ernsthaft ins Wanken geraten. In Brüssel zittern die Euzis vor der Stunde der Wahrheit und sehen in einer großen Koalition zwischen PD und Berlusconi einen Ausweg.